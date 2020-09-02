تدريبات عسكرية لأربع دول أوروبية في شرق المتوسط

نشرت هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني يوم الاثنين شريط فيديو يوثق مناورات عسكرية مشتركة لمقاتلات وسفن حربية في شرق المتوسط.

واختتمت القوات الجوية والبحرية لقبرص وفرنسا واليونان وإيطاليا يوم الجمعة مناورات عسكرية مشتركة استمرت ثلاثة أيام قبالة الساحل الجنوبي لجزيرة كريت في شرق المتوسط.

وجرت هذه التدريبات على خلفية توتر شديد بين اليونان وتركيا بشأن تنقيب أنقرة عن احتياطيات الغاز البحرية المكتشفة في السنوات الأخيرة في شرق البحر المتوسط.

المصدر: وكالات