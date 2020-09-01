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شاهد.. الميكروفون يسقط أمام كوشنير قبيل المؤتمر الصحفي له في مطار أبو ظبي

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تعرض مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره جاريد كوشنر لموقف محرج في مطار أبو ظبي، بعد وصولهما على متن أول طائرة إسرائيلية إلى الإمارات.

وسقط الميكروفون مرتين أمام كوشنر قبيل المؤتمر الصحفي له مع الصحفيين في مطار أبو ظبي.

وسارع أحد المسؤولين في المطار إلى مساعدة كوشنير وإعادة الجهاز إلى مكانه إلا أنه بعد محاولتين فشالتين تم إزالة حامله في نهاية المطاف وأخذ كوشنير الميكروفون في يديه.

المصدر: أسوشيتد برس

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