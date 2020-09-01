استهداف سفينة حربية أمريكية بضربات صاروخية أثناء التدريبات في المحيط الهادئ

ظهرت لقطات فيديو نشرتها وزارة الدفاع الأمريكية عملية إغراق سفينة الشحن البرمائية السابقة بضربات صاروخية أثناء مناورات ريمباك في المحيط الهادي بقيادة الولايات المتحدة.

وقد خرجت سفينة مستهدفة وهي سفينة شحن برمائية يو إس إس دورهام من الخدمة في العام 1994.

وشارك أكثر من 5 آلاف شخص و22 سفينة وغواصة واحدة في مناورات ريمباك هذا العام التي تم عقدها من 17 إلى 31 أغسطس بالقرب من جزر هاواي

وشملت التدريبات هذا العام كل من أستراليا وبروناي وكندا وفرنسا واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية والفلبين وسنغافورة والولايات المتحدة.

المصدر: وكالات