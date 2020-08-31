الإمارات.. انطلاق موسم سباقات الهجن بعد التأجيل بسبب فيروس كورونا

انطلق يوم الأحد موسم سباقات الهجن في ميدان المرموم بدبي، حيث ابتهج العديد من محبي ومالكي ومدربي الجمال الإماراتيين بعد تعليقه لمدة خمسة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأجريت السباقات الأولى على حلبة مرموم بدبي يوم الأحد. وأقيم آخر سباق كبير للجمال في مضمار الوثبة بأبو ظبي يوم 21 مارس. وكان هذا قبل 5 أيام فقط من فرض الدولة قيود فيروس كورونا والتأجيل القسري. وتم فرض العديد من الإجراءات الجديدة، إذ لم يعد مسموحًا التجمع على جانب المسار، كما يجب على جميع الحاضرين الآن الحفاظ على مسافة لا تقل عن خمسة أمتار عن بعضهم البعض في جميع الأوقات. ويجب على الحاضرين أيضًا ارتداء الأقنعة والقفازات.

المصدر: رابتلي