اللقطات الأولى لآثار الانفجار في أبو ظبي

وقع انفجار ناتج عن تمديدات غاز في مطعم ببناية بشارع راشد بن سعيد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي أدى إلى إصابات بين البسيطة والمتوسطة، بحسب وسائل إعلام محلية.

وتناقل ناشطون مقاطع فيديو للانفجار وما خلفه من دمار في المباني المجاورة.

إنفجار داخل مطعم في أبو ظبي بسبب تمديدات غاز أوقع اصابات#الإماراتpic.twitter.com/cA6Gg67hAx — حصري (@7ssry) August 31, 2020

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي