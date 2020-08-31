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اللقطات الأولى لآثار الانفجار في أبو ظبي

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اللقطات الأولى لآثار الانفجار في أبو ظبي
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وقع انفجار ناتج عن تمديدات غاز في مطعم ببناية بشارع راشد بن سعيد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي أدى إلى إصابات بين البسيطة والمتوسطة، بحسب وسائل إعلام محلية.

وتناقل ناشطون مقاطع فيديو للانفجار وما خلفه من دمار في المباني المجاورة.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

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