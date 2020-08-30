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الدفاع الأمريكية تنشر فيديولـ اعتراض مقاتلات روسية القاذفة الأمريكية ب-52 فوق البحر الأسود

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نشرت البنتاغون فيديو يظهر اعتراض مقاتلات سو-27 الروسية القاذفة الأمريكية ب-52 فوق البحر الأسود الجمعة 28 اغسطس.

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قال الجنرال جيفري هاريجان قائد القوات الجوية الأمريكية في أوروبا، إن مقاتلات روسية، تصرفت "بشكل غير مهني وغير آمن، عند اعتراضها القاذفة الأمريكية B-52 فوق البحر الأسود أول أمس.

من جانبه أفاد الجانب الروسي بأن قاذفة أمريكية من طراز B-52 حاولت الاقتراب من الحدود الروسية، وأن مقاتلات روسية من طراز "سو-27"، انطلقت من قواعدها لاعتراضها.

وأشار مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي التابع للدفاع الروسية، إلى أن المقاتلات تصرفت بشكل دقيق، وفقا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي وحلقت على مسافة آمنة من الهدف الجوي.

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