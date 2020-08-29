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طائرات عسكرية لحلف الناتو تجوب سماء أوروبا وسط توتر تركي يوناني في شرق المتوسط

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حلقت قاذفات ومقاتلات حلف الناتو فوق جميع دول الحلف تقريبا يوم الجمعة في مناورة قال الجيش الأمريكي إنها تهدف إلى إظهار تضامن الحلف، وسط مؤشرات متزايدة على حدوث تصدعات.

كما شاركت اثنتان من قاذفات القنابل الأمريكية من طراز ب-52 ستراتوفورتريس في تحليق فوق كندا والولايات المتحدة أيضا.

ويأتي ذلك وسط نزاع متصاعد بين دولتين عضوتين في الناتو، وهما اليونان وتركيا في البحر الأبيض المتوسط.

المصدر: أ.ب.

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