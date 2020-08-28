قادة وحدات قوات الدفاع الجوي يضربون أهدافا أثناء مسابقة "السماء الصافية" في الألعاب العسكرية

نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لفعاليات مسابقة "السماء الصافية" لوحدات قوات الدفاع الجوي في الألعاب العسكرية الدولية 2020.

ويظهر الفيديو مسابقة قادة الوحدات في ضرب أهداف جوية وسرعة عبور الحواجز.

وفاجأ فريق كمبوديا الجميع بمشاركة ناجحة حيث احتل المركز الثاني في هذه المرحلة من المسابقة وذلك في أول مشاركة لهذه الدولة في المسابقة.

يذكر أن مسابقة "السماء الصافية" تشارك فيها فرق من فيتنام وبيلاروس وكمبوديا وأوزبكستان وباكستان وروسيا ولاوس.

المصدر: وزارة الدفاع