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بوتين: القوات الروسية لن تستخدم طالما لم تتجاوز العناصر المتطرفة في بيلاروس الحدود ولم تشرع بالشغب

فيديو اعتقال عسكري روسي بتهمة خيانة الدولة

فيديوهات

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نشرت بعض وسائل الإعلام الروسية، لقطات فيديو، عن احتجاز جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أحد العسكريين من قوات الصواريخ الاستراتيجية، في مدينة بارناول بتهمة خيانة الدولة.

وقال مصدر، في المخابرات الروسية، إن المعتقل قام بنقل معلومات تحتوي على أسرار الدولة، إلى الاستخبارات الأوكرانية.

وتم فتح قضية جنائية ضده، وهو يواجه العقوبة بالسجن من 12 إلى 20 سنة.

المصدر: نوفوستي

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