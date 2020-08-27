فيديو اعتقال عسكري روسي بتهمة خيانة الدولة

نشرت بعض وسائل الإعلام الروسية، لقطات فيديو، عن احتجاز جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أحد العسكريين من قوات الصواريخ الاستراتيجية، في مدينة بارناول بتهمة خيانة الدولة.

وقال مصدر، في المخابرات الروسية، إن المعتقل قام بنقل معلومات تحتوي على أسرار الدولة، إلى الاستخبارات الأوكرانية.

Опубликовано видео задержания офицера РВСН, шпионившего на Украину https://t.co/ICs4fAbfqVpic.twitter.com/7egj1JAz6D — РИА Новости (@rianru) August 27, 2020

وتم فتح قضية جنائية ضده، وهو يواجه العقوبة بالسجن من 12 إلى 20 سنة.

المصدر: نوفوستي