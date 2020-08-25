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قيادة الدفاع الوطني اليونانية تنشر فيديو للمناورات العسكرية شرق البحر الأبيض المتوسط

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نشرت هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني الثلاثاء 25 أغسطس فيديو يظهر تدريبات عسكرية لسفن حربية ومقاتلات للجيش اليوناني شرق البحر الأبيض المتوسط وسط تصاعد التوتر في المنطقة.

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وجاء في بيان هيئة الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني إن التدريبات جزء من تدريب عملياتي شمل الدفاع الجوي البحري، ومحاربة الغواصات، والمناورات المتقدمة.

وتأتي التدريبات بعد يوم واحد من قيام السفن والطائرات العسكرية اليونانية والأمريكية بتدريبات مشتركة جنوب جزيرة كريت.

المصدر: أ.ب.

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