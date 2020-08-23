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تظاهرات في بورتلان الأمريكية بين مؤيدين ومعارضين للشرطة تتحول إلى أعمال عنف

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اشتبك متظاهرون خرجوا في مدينة بورتلاند الأمريكية للتعبير عن دعمهم للشرطة والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع متظاهرين آخرين من "حياة السود مهمة" وحركة "أنتيفا".

وحدث احتكاك بدني بين مجموعات المتظاهرين المتنافسة، استخدموا خلاله رذاذ الفلفل ورموا بعضهم البعض بمقذوفات، فيما تحصن بعض أنصار ترامب بمعدات قتالية وشوهد بعضهم يحملون البنادق والدروع رسم عليها شارات نظرية المؤامرة "كيو أنون".

المصدر: رابتلي

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