شاهد.. تضرر منزل أحد أشهر مصممي الأزياء في العالم بسبب انفجار مرفأ بيروت

تعرض منزل مصمم الأزياء العالمي الشهير، إيلي صعب، لأضرار جسيمة جراء انفجار مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس.

ويقع منزل صعب في شارع الجميزة التراثية، على بعد مئات الأمتار عن موقع الانفجار.

وتسببت قوة الانفجار باقتلاع الأبواب الخشبية وكسر القناطر والثريات وتحطم الزجاج وإزالة الواجهات وسقوط قطع حجارة كبيرة من المنزل.

ويمتلك صعب منزله في الجميزة منذ العام 2006، ويعد بيتا تقليديا لبنانيا تعلوه الأعمدة التراثية وقبة القناطر والسقوف العالية والرخام وبلاط الأرابيسك وتضيئه ثريات نادرة باهظة الثمن من اسطنبول.

المصدر: وكالات