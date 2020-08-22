ترامب يودع شقيقه الأصغر إلى مثواه الأخير

ألقى الرئيس الأمريكى دونالد ترمب وعقيلته ميلانيا وأفراد عائلته نظرة الوداع على شقيقه الأصغر روبرت في البيت الأبيض، حيث أقيمت مراسم تشييع الجنازة.

وتوفي روبرت ترامب عن عمر يناهز 71 عاما، يوم السبت، في أحد مستشفيات نيويورك، ولم يتم الإفصاح عن تفاصيل مرضه.

وتعتبر جنازة روبرت ترامب في البيت الأبيض حدث نادر بسبب استخدام الغرفة الشرقية في جنازة تتعلق بشخص متوفي دون أن تكون له صفة رسمية في الدولة. ومع ذلك، فإنه في عام 1890 استخدم الرئيس الأمريكي، بنجامين هاريسون، الغرفة لخدمات الجنازة لزوجة وابنة وزير البحرية، بنجامين تريسي، اللتينن توفيتا في حريق.

المصدر: وكالات