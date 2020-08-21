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دمار في سديروت جراء إطلاق صواريخ من غزة ردا على القصف الإسرائيلي

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تداولت مواقع التواصل الإجتماعي شريط فيديو يظهر دمارا بمنازل في سديروت جراء إطلاق صواريخ من غزة في ساعة مبكرة من فجر يوم الجمعة، صوب المستوطنات المحاذية لغلاف القطاع،

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وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية فإنّه جرى تفعيل صافرات الإنذار في مستوطنة "سديروت" عقب إطلاق عدد من الصواريخ، لافتةً إلى أنّ 4 مستوطنين أصيبوا بشظايا صواريخ القبة الحديدية.

وقد شنت الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع لحركة "حماس" في قطاع غزة مساء يوم الخميس ردا على إطلاق بالونات حارقة باتجاه الأراضي الإسرائيلية من القطاع.

المصدر: وكالات

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