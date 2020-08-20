حريق هائل يلتهم مصنعا بولاية تكساس الأمريكية

اندلع حريق هائل في مصنع للمواد البلاستيكية بولاية تكساس الأمريكية، يوم الأربعاء، فيما يكافح رجال الإطفاء لإخماد الحريق خشية احتراق المواد الكيميائية.

وقالت إدارة الإطفاء إن الحريق نتج عن سقوط خطوط كهرباء عالية التوتر في مخزون البلاستيك. وقد اشتعلت النيران بالفعل في العديد من عربات السكك الحديدية بالقرب من المنشأة والتي ورد أنها تحتوي على مواد قابلة للاشتعال. كما يهدد الحريق ساحة أخشاب وأبراج كهربائية قريبة.

المصدر: وكالات