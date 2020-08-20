سعد الحريري يزور ضريح والده فور عودته من لاهاي

زار رئيس حكومة لبنان السابق سعد الحريري، ضريح والده رفيق الحريري مساء يوم الثلاثاء، وذلك فور عودته إلى العصمة اللبنانية من لاهاي حيث حضر جلسة النطق بالحكم بقضية اغتيال والده.

وقد أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، يوم الاثنين، أنه لا يوجد دليل على ضلوع قيادة حزب الله أو سوريا، في تفجير عام 2005 الذي قتل فيه رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري.

وردا على هذا القرار، قال رئيس حكومة لبنان السابق سعد الحريري ، إنه باسم عائلة رفيق الحريري وعائلات الضحايا نقبل حكم المحكمة ونطلب تنفيذ العدالة.

المصدر: وكالات