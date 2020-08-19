عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية ألمانيا

استقبل وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان نظيره الألماني هايكو ماس أثناء زيارته المفاجئة إلى أبوظبي يوم الثلاثاء.

وبحث الوزيران العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيز آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية ومستجدات الأوضاع في المنطقة وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها ليبيا ولبنان ومعاهدة السلام بين دولة الإمارات وإسرائيل.

المصدر: وكالات