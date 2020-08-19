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مشجعو باريس سان جيرمان يحتفلون في شوارع باريس بعد التأهل لنهائي دوري الأبطال

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خرج مشجعو نادي باريس سان جيرمان إلى شارع شانزليزيه في العاصمة الفرنسية يوم الاثنين احتفالا بتأهل فريقهم إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، لأول مرة، بعد فوزه على لايبزيغ الألماني.

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وبعد فوزه على فريق لايبزيغ الألماني (3-0) أمس الاثنين تأهل باريس سان جيرمان لأول مرة في تاريخه إلى المباراة النهائية لدوري الأبطال "تشامبيونز ليغ"، علما بأن هذه المرة الثانية فقط التي يصل فيها الفريق الفرنسي إلى المربع الذهبي.

المصدر: وكالات

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