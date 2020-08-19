السوريون يتظاهرون بعد غارة أمريكية على نقطة تفتيش تابعة للجيش

تجمع العشرات من المتظاهرين أمام قصر العدل في الحسكة يوم الثلاثاء، للتظاهر بعد غارة جوية أمريكية مزعومة على نقطة تفتيش تابعة للجيش العربي السوري يوم الاثنين.

وندد المتظاهرون بالحادثة التي أسفرت عن مقتل جندي سوري وإصابة اثنين آخرين بالقرب من قرية تل الذهب، بحسب تقارير إعلامية رسمية سورية نفاها التحالف منذ ذلك الحين.

وبحسب بيان للجيش العربي السوري، هاجمت مروحيات أمريكية نقطة تفتيش للجيش بالقرب من قرية شمال شرق سوريا بعد فترة وجيزة من منعها من المرور.

وذكر بيان للتحالف أن الحادث وقع أثناء قيام التحالف والقوات السورية بدورية أمنية مناهضة لتنظيم داعش بالقرب من تل الذهب. ونفى البيان التقارير الواردة عن وقوع غارة جوية، قائلاً إن قوات التحالف ردت على النيران بعد تعرضها لهجوم بالقرب من نقطة تفتيش الجيش العربي السوري.

المصدر: رابتلي