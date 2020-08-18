شاهد.. يخاطر بحياته لإنقاذ طفل علق رأسه بين قضبان النافذة

تمكن رجال الإطفاء من إنقاذ طفل عمره 6 أعوام علق بين قضبان النافذة في مبنى سكني في مدينة شيامن شرقي الصين، وذلك بفضل رجل شجاع حمل الطفل على كتفيه خلال العملية.

ولاحظ أحد الجيران طفلا علق رأسه بين قضبان النافذة في الطابق السادس من مبنى سكني، وصعد على الفور من النافذة ليحمل الطفل على كتفيه وهو يقف على قضبان النافذة في الطابق الخامس، وذلك للحيلولة دون سقوط الطفل.

وقطع رجال الإطفاء قضبان النافذة الحديدية على جانبي رأس الطفل بالدقة العالية لتحريره.

بعد حوالي ثلاث دقائق تم إنقاذ الطفل بنجاح ولم يصب بجروح خطيرة.

المصدر: وكالات