سحاب قمعي غريب يظهر في سماء مدينة بريطانية

ظهرت سحابة ضخمة فوق قناة بريستول يوم الأحد، حيث تم تصوير عاصفة غير عادية تضرب منطقة بيتربورو مع تساقط ثلوج بحجم كرات الجولف.

والسحب القمعية هي ظاهرة غير عادية يمكن أن تظهر عندما تجذب الرياح الدوارة الرطوبة من السحب التي تتحول إلى أعاصير فيما بعد.

وتواجه بريطانيا أمطارًا غزيرة بعد أن ضربت عواصف رعدية شديدة البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، مما أجبر المواطنين على الفرار إلى منازلهم وإخلاء المتاجر الكبرى.

المصدر: وكالات