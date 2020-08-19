اعتراض شحنة كبيرة من الكوكايين في بحر هائج

نشر مسؤولو إنفاذ القانون الأستراليون مقطع فيديو يوثق عملية اعتراض سفينة تحمل مخدرات نفذتها الشرطة وحرس الحدود قبالة سواحل مدينة نيوكاسل الواقعة جنوب شرق أستراليا.

ورصد مسؤولو الأمن سفينة صيد أجنبية مشبوهة في المياه الإقليمية الأسترالية وسارعوا لاعتراضها.

وعثرت الشرطة في مخازن السفينة المعترضة على شحنة كبيرة من الكوكايين البالغ وزنها مئات الكيلوغرامات. ووفقا للتقديرات الأولية فإن قيمة المخدرات المصادرة قد تصل إلى 250 مليون دولار أمريكي.

واعتقل 3 أشخاص كانوا على متن السفينة المعترضة وهم مواطن هونغ كونغ وأستراليان وقد يواجهون عقوبة السجن مدى الحياة.

المصدر: فيستي.رو