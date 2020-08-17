شاهد.. ميلانيا ترامب تمتنع عن ملامسة يد زوجها في لقطة جديدة

رفضت ميلانيا ترامب ملامسة يد زوجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد وصولهما إلى العاصمة الأمريكية واشنطن قادمين من نيو جيرسي.

وسجلت الكاميرات التلفزيونية هذه اللحظة الحرجة أثناء هبوطهما من الطائرة.

واختلطت آراء المتابعين لهذه اللقطة، إذ يرى البعض أن ميلانيا ترامب (50 عاما) كانت تحاول منع ارتفاع فستانها في الهواء، خاصة وأن الموقف حدث أثناء هبوطهما من الطائرة، كما أنها كانت ترتدي حذاء بكعب عال.

فيما يرى البعض الآخر أن ميلانيا ترامب تعمدت عدم مسك يد زوجها، وتلك ليست المرة الأولى لها.

المصدر: وكالات