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شاهد.. الرئيس البرتغالي ينقذ فتاتين أثناء استراحته

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ساهم الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا في إنقاذ فتاتين كادتا تغرقان في المحيط بالقرب من مكان استراحته.

ووقع الحادث على شاطئ الغارف في الوقت الذي أدلى فيه الرئيس البرتغالي بالحديث لشركة تلفزيونية محلية. وخلال مقابلته شاهد دي سوزا زورقا انقلب بالقرب من الشاطئ وفتاتين تغرقان فهرع لمساعدتهما.

وسبح الزعيم البرتغالي البالغ من العمر 71 عامًا إليهما سوية مع رجل آخر على دراجة مائية وساعدا معًا الفتاتين بالوصول إلى الشاطئ.

المصدر: وكالات

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