Lady Covid.. سلوك استفزازي لفتاة ثملة على متن طائرة مكسيكية يشعل شبكات التواصل
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تداولت شبكات التواصل الاجتماعي فيديو من على متن طائرة مكسيكية يظهر فتاة ثملة وهي تستفز ركاب الطائرة بحركاتها وكلماتها وتتجاهل إجراءات الوقاية من كورونا، حيث نزعت الكمامة عن وجهها.
وتم إنزال الفتاة من الطائرة في نهاية المطاف وأجلت الرحلة من مدينة كونكان المكسيكية لساعة كاملة تقريبا بسببها.
وأطلق ركاب الطائرة على الفتاة المخمورة اسم Lady CovidCancún.
المصدر: themazatlanpost.com + شبكات التواصل الاجتماعي