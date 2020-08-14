العراق.. لحظة القبض على 31 سوريا تسللوا عبر الحدود وبحوزتهم متفجرات

أظهر فيديو مصور، عملية إلقاء القبض على أشخاص تسللوا من الحدود مع سوريا، وكانوا يحملون متفجرات إلى داخل الأراضي العراقية.

وتبدو في اللقطات المصورة، القوات الأمنية العراقية، وهي تلقي القبض على المتسللين، الذين يعتقد أنهم تابعون لتنظيم "داعش"، وقد أحاطت بهم ونقلتهم إلى الجهات المختصة للتحقيق معهم.

من جهته، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، اليوم الجمعة، القبض على 31 شخصا يحملون الجنسية السورية حاولوا الدخول إلى العراق وبحوزتهم متفجرات.

المصدر: RT