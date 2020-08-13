القيادة المركزية الأمريكية تنشر فيديو لـ" عملية استيلاء قوات إيرانية على سفينة في المياه "الدولية"

قالت القيادة الأمريكية المركزية، الأربعاء، إن قوات إيرانية مدعومة بسفينتين ومروحية، نفذت عملية عسكرية في المياه الدولية واستولت على سفينة تحمل اسم "ويلا".

ونشر حساب "Centcom" على "تويتر" فيديو يظهر حسب زعمه قوات إيرانية برفقة سفينتين ومروحية إيرانية طراز "Sea King" (سي كينغ) تقوم بالاستيلاء والصعود على متن سفينة تحمل عنوان "ويلا" (Wila) في المياه الدولية.

كما نشر الحساب الموثق بالعلامة الزرقاء مقطع فيديو صور طائرة هليكوبتر تحلق فوق السفينة، كما أظهر أشخاصا ينفذون عملية إنزال على ظهرها (السفينة).

ولم تعلق طهران إلى حد الآن عن العملية، كما أن وسائل الإعلام في إيران لم تتحدث عنها.

Today in international waters, Iranian forces, including two ships and an Iranian "Sea King" helicopter, overtook and boarded a ship called the 'Wila.' pic.twitter.com/455UQ5jwHT — U.S. Central Command (@CENTCOM) August 12, 2020