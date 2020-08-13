رئيس الوزراء الروسي يمنع من دخول غرفة  تصوير الرنين المغناطيسي

زار رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين مستشفى في إقليم تشوكوتكا، في الشرق الأقصى الروسي، وهناك منع من دخول غرفة التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI).

وتم نشر شريط فيديو، وفيه تظهر اللقطات كيف بدأ رئيس الوزراء في دخول غرفة MRI، وخلفه مجموعة من الصحفيين، لكنهم توقفوا أمام الباب، لأن بعض العاملين في المستشفى، صرخوا: "لا لا يجوز الدخول إلى الغرفة، لا يجوز الدخول مع معدات التصوير". وأصر العاملون، على خروج ميشوستين ومرافقيه من الغرفة.

نال هذا التصرف، إعجاب رئيس الحكومة، وقال معلقا :"على الفور يدرك المرء، أنهم على مستوى عال من الاحتراف والحرص".

المصدر: لينتا رو