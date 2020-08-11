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لحظة إخراج عناصر الخدمة السرية ترامب من قاعة المؤتمر الصحفي بالبيت الأبيض

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قال مراسل RT في واشنطن، مساء اليوم الاثنين، إن الخدمة السرية بالبيت الأبيض أخرجت الرئيس دونالد ترامب من قاعة المؤتمر الصحفي، دون شرح الأسباب.

وأضاف مراسلنا أن الخدمة السرية أخلت قاعة الصحافة وطلبت من الصحفيين المغادرة دون معرفة الأسباب.

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