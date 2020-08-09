بعد مغادرته إلى المنفى.. ملك إسبانيا السابق يظهر في الإمارات

افتتح الملك الإسباني السابق خوان كارلوس، في أول ظهور له عقب اختياره المنفى على خلفية تحقيقات فساد في بلاده، ملتقى إماراتيا إسبانيا اقتصاديا في العاصمة أبو ظبي.

وقد ذكرت صحيفة "إيه.بي.سي" يوم الجمعة أن ملك إسبانيا السابق، خوان كارلوس، سافر يوم الاثنين إلى أبوظبي على متن طائرة خاصة.

وفي وقت سابق، أفصح كارلوس عن نيته مغادرة بلاده والتوجه للعيش في المنفى، وذلك عقب تحقيقات داخل وخارج إسبانيا تفيد بتورطه في شبهات فساد.

المصدر: وكالات