شاهد.. سائق شاحنة مشتعلة يخاطر بحياته لإنقاذ آخرين

خاطر سائق شاحنة بحياته من أجل تفادي وقوع كارثة انفجار محتمل وإنقاذ حياة الآخرين، عندما اشتعلت النيران في شاحنته أثناء عملية الترميم في أحد المدن الصينية.

وأثناء عملية اللحام في ورشة لتصليح السيارات أشعلت الشرارات عن طريق الخطأ عيدان القش التي كانت تستخدم كفرش عند نقل البطيخ في الشاحنة.

وبعد عمليات يائسة لإخماد النيران قام السائق بإبعاد شاحنته المشتعلة بعيدا عن المناطق المكتظة بالسكان للحيلولة دون وقوع ضحايا في حال حدث انفجار محتمل.

ونال سائق الشاحنة الشجاع شهرته في الصين ومنحته شركة سيارات إحدى شاحناتها للتعبير عن الشكر على خطوته الجريئة.

المصدر: وكالات