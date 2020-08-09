شاهد احتجاجات بيروت أمس من السماء!

أظهرت لقطات جوية آلاف المحتجين في ساحة الشهداء ومحيطها يوم السبت، خرجوا إلى شوارع بيروت للمطالبة باستقالة الحكومة.

وقالت غرفة عمليات جهاز الطوارئ والإغاثة في الجمعية الطبية الإسلامية في لبنان، إن 490 شخصا أصيبوا خلال المواجهات في ساحة الشهداء ببيروت أمس السبت.

واندلعت مظاهرات معارضة واسعة النطاق رافقتها أعمال شغب واشتباكات عنيفة مع قوى الأمن وسط بيروت، على خلفية الانفجار المدمر الذي هز الثلاثاء الماضي مرفأ العاصمة.

المصدر: وكالات