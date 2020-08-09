تشييع جثمان أمين عام حزب "الكتائب اللبنانية" بعد مصرعه بانفجار مرفأ بيروت

جرت اليوم السبت مراسم تشييع جثمان الأمين العام لحزب الكتائب اللبناني، نزار نجاريان، والذي لقى مصرعه متأثرا بإصابته في رأسه جراء انفجار مرفأ بيروت يوم الثلاثاء.

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فى المقابل، أعلن نواب حزب الكتائب االلبناني استقالتهم من البرلمان عقب تشييع نزار نجاريان.

وتتألف كتلة الكتائب من 3 نواب هم: سامي الجميل، رئيس حزب الكتائب، نديم الجميل نجل الرئيس اللبناني الراحل بشير الجميل، والياس حنكش.

المصدر: وكالات