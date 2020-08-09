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تشييع جثمان أمين عام حزب "الكتائب اللبنانية" بعد مصرعه بانفجار مرفأ بيروت

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جرت اليوم السبت مراسم تشييع جثمان الأمين العام لحزب الكتائب اللبناني، نزار نجاريان، والذي لقى مصرعه متأثرا بإصابته في رأسه جراء انفجار مرفأ بيروت يوم الثلاثاء.

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فى المقابل، أعلن نواب حزب الكتائب االلبناني استقالتهم من البرلمان عقب تشييع نزار نجاريان. 

وتتألف كتلة الكتائب من 3 نواب هم: سامي الجميل، رئيس حزب الكتائب، نديم الجميل نجل الرئيس اللبناني الراحل بشير الجميل، والياس حنكش.

المصدر: وكالات

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