كيم جونغ أون يزور مناطق متضررة بسبب الفيضانات

نشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية صورا تظهر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وهو يتفقد المناطق المتضررة جراء فيضانات ضربت كوريا الشمالية.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن كيم تفقد يوم الجمعة أحد المدن في مقاطعة هوانغهاي الشمالية حيث انهار سد جراء العواصف العاتية والأمطار الغزيرة، ما إدى إلى غرق أكثر من 730 منزلا و600 هكتار من حقول الأرز وتضرر 179 حيا سكنيا.

ولم ترد أنباء عن وقوع قتلى وجرحى جراء الفيضانات.

المصدر: وكالات