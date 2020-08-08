مشاهد جوية توثق حال مستشفيات بيروت المتضررة جراء انفجار المرفأ

خرج،العديد من مشافي العاصمة بيروت من الخدمة بعد تضررها ما شكّل عبئاً إضافيا على جهود مواجهة الدمار الهائل الذي تسبب به انفجار مرفأ بيروت.

وأغلق المركز الطبي الجامعي لمشفى القديس جورج للروم الأرثوذكس ومشفى جعيتاوي أبوابهما بسبب الأضرار التي لحقتهما جراء الانفجار.

وألحق انفجار مرفأ بيروت أضرارا فادحة بمباني المشافي من الداخل، ما منعها من استقبال الجرحى والضحايا، ومن الخارج حيث تحطمت العديد من النوافذ.

بدوره أكد وزير الصحة اللبناني محمد حسن أن أربعة مستشفيات خرجت من الخدمة بسبب الأضرار الناجمة عن الانفجارات.

المصدر: رابتلي