في لفتة إنسانية.. ماكرون يحتضن فتاة لبنانية غاضبة

رصدت الكاميرات قيام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمعانقة فتاة لبنانية غاضبة شكت إليه حالها وحال البلد خلال زيارته لشوارع بيروت المتضررة جراء انقجار المرفأ.

وأثار هذا الفيديو ردود فعل من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أكدوا أنها لفتة إنسانية من الرئيس الذي حرص على دعم الشعب اللبناني.

وغرّد أحد النشطاء في تويتر "لم يصافح الرئيس ماكرون عون (بسبب فيروس كورونا) لكنه عانق وصافح الشباب والشابات في بيروت. وصلت الرسالة يا أصحاب الكرامة؟".

وأثناء تفقده شوارع بيروت حاصر لبنانيون غاضبون ماكرون مطالبين بالإطاحة بـ"النظام" الحالي.

المصدر: وكالات