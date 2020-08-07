الحكومة الأردنية ترسل مستشفى ميدانيا ومساعدات إنسانية لبيروت

أرسلت الحكومة الأردنية، يوم الخميس، مستشفى ميدانيا عسكريا إلى العاصمة بيروت للمساعدة في علاج المصابين إثر انفجار مرفأ بيروت، فضلا عن تخفيف العبء عن كاهل الكوادر الصحية اللبنانية.

ويمكن رؤية عملية تحميل طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني بالإمدادات والأفراد في مطار عمّان المدني. وأكد العميد في القوات المسلحة الأردنية طلال الغباين أن "هذا المستشفى من 48 سريرا وعشر أسرّة أي سي يو، وغرفتي عمليات ومزود بكافة الطواقم الطبية".

المصدر: رابتلي