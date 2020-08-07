متطوعون لبنانيون ينظفون شوارع متضررة جراء انفجار مرفأ بيروت

شارك عدد من المتطوعين توزعوا في مجموعات صغيرة وقدموا من مختلف أنحاء لبنان إلى بيروت، يوم الخميس، في تنظيف الشوارع المتضررة من انفجار مرفأ بيروت.

وكانت قد ضربت انفجارات كبيرة ميناء بيروت ظهر يوم الثلاثاء، ما أسفر عن مصرع 135 شخصاً وإصابة قرابة 5000 آخرين، وفقاً لتقارير أولية. ووفقاً لرئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، فإن سبب الانفجارات قد يكون اشتعال 2750 طناً من مادة نترات الأمونيوم بشكل غير مبرر، وهي مادة كيميائية شديدة الانفجار يقال إنها كانت مخزنة في مستودع بالميناء لسنوات دون اتخاذ إجراءات الحماية.

المصدر: رابتلي