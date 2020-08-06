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ماكرون: هذا وقت تحمل المسؤولية وبناء نظام سياسي جديد ومسؤولية القيادة بلبنان صياغة ميثاق سياسي جديد

شاهد.. لبنانيون غاضبون يحاصرون ماكرون أثناء زيارته شوارع بيروت المنكوبة

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حاصر لبنانيون غاضبون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثناء زيارته شوارع بيروت المتضررة جراء انقجار المرفأ، مطالبين بالإطاحة بـ"النظام" الحالي.

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وخاطب الرئيس الفرنسي حشودا من المواطنين الغاضبين وسط العاصمة اللبنانية المنكوبة بالقول: "أضمن لكم ذلك: المساعدات لن تذهب إلى الأيدي الفاسدة".

وماكرون هو أول زعيم أجنبي يزور بيروت بعد الانفجار المدمر الذي هز مرفأ المدينة الثلاثاء ويعد الأقوى في تاريخ العاصمة اللبنانية.

المصدر: وكالات

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