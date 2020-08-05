شاهد.. الباخرة السياحية "أورينت كوين" تغرق بالكامل في مرفأ بيروت

غرقت الباخرة السياحية "أورينت كوين" بالكامل في مرفأ بيروت، إثر الانفجار الذي وقع يوم الثلاثاء، وأدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين.

وقال مالك شركة "أبو مرعي لاينز" التي تملك الباخرة إن "أورينت كوين" التي كانت ترسو في مرفأ بيروت أصيبت بأضرار جسيمة جراء الانفجار قبل أن تدخل المياه إليها بشكل كبير.

وأكد المالك أن الجهود المبذولة ومحاولات إنقاذها لم تنجح.

ويوم الثلاثاء 4 أغسطس، هز انفجار عنيف مرفأ العاصمة اللبنانية بيروت عم صداه أنحاء المدينة، حيث تهشمت واجهات المباني وانهارت شرفاتها.

وأعلن مجلس الدفاع الأعلى في لبنان العاصمة بيروت مدينة منكوبة، ورفع توصية إلى الحكومة لإعلان حالة الطوارىء بعد الانفجار الذي سقط فيه عشرات القتلى وآلاف الجرحى.

المصدر: RT