ظهور وجه ضاحك في سماء بريطانيا مع انطلاق المهرجان العالمي للمناطيد

أُقيم المهرجان العالمي للمناطيد في مدينة بريستول البريطانية هذا العام على الرغم من تفشي وباء فيروس كورونا، حيث أُطلقت عشرات المناطيد في سماء المدينة يوم الاثنين.

وقام الطيار ريتشارد غودون برسم وجه ضاحك في سماء مدينة بريستول. وانطلقت المناطيد في وقت واحد تقريباً وسط انخفاض عدد المتفرجين على الأرض حيث حثّ منظمو المهرجان السكان على الاستمتاع بالعروض من حدائق منازلهم. وقرر المنظمون تغيير مكان انطلاق المهرجان هذا العام وإبقائه سراً حتى اللحظات الأخيرة لتجنب تجمّع الحشود بسبب القيود المتعلقة بفيروس كورونا. وفي السياق، يقام المهرجان العالمي للمناطيد، الذي يستمر لأربعة أيام، في بريستول سنوياً منذ عام 1979، حيث تشارك العديد من الفرق من المملكة المتحدة وجميع أنحاء العالم بإطلاق المناطيد بشكل جماعي ضمن استعراض يستقطب عادةً نحو 500,000 من محبي المناطيد.

المصدر: رابتلي