انتشال مركبة مدرعة برمائية بعد غرقها في مضيق كيرتش

أعلن المكتب الصحفي لمنظمة "المجتمع التقني العسكري" الروسية عن انتشال ناجح للمركبة المدرعة البرمائية التي غرقت منذ أسبوعين في مضيق كيرتش.

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واستخدمت رافعة عائمة خلال عملية انتشال مركبة "بي أر دي إم-2" التي تم تعليقها بمظلات خاصة.

وعثر الغواصون بوساطة المسبار الصوتي على المركبة المدرعة البرمائية الغارقة على عمق أكثر من 8 أمتار على بعد 700 متر من ساحل مضيق كيرتش بعد 3 أيام من الحادثة.

وقد غرقت مركبة مدرعة من نوع "بي أر دي إم-2" في 25 يوليو، أثناء عبورها مضيق كيرتش في إطار فعالية "إنزال كيرتش. طريق الشجاعة".

وأعلن السكرتير الصحفي لمنظمة "المجتمع التقني العسكري" أندري كونوف، أن الحادثة التي وقعت بسبب أحوال الطقس السيئة لم تؤد إلى أية إصابات، مشيرا إلى أن الرياح الجانبية القوية تسببت بموجة أدت إلى إغراق المركبة المدرعة.

المصدر: رابتلي