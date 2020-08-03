لحظة خروج رائدي الفضاء من كبسولة "كرو دراغون" بعد هبوطها في خليج المكسيك

خرج رائدا الفضاء الأمريكيان بوب بنكين ودوج هيرلي، يوم الأحد، من كبسولة كرو دراغون التابعة لشركة سبيس إكس بعد هبوطهما بأمان في خليج المكسيك قبالة شاطئ ولاية فلوريدا.

وشوهد استقبال رائدي الفضاء من قبل فريق الإنقاذ المكلف بمهمة سحب الكبسولة من مياه المحيط وتحميلها على ظهر قارب.

وغادر رائدا الفضاء بوب بنكين ودوج هيرلي محطة الفضاء الدولية في الأول من أغسطس في رحلة على متن المكوك الفضائي ذاته الذي أوصلهما هناك في نهاية مايو. وسجلت هذه المهمة عملية الإقلاع الأول لرواد فضاء أمريكيين إلى الفضاء من الأراضي الأمريكية منذ اختتام برنامج مكوك الفضاء.

المصدر: رابتلي