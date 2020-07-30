مشاهد مؤلمة من مستشفى مكسيكي بسبب الإعصار

سارع الطاقم الطبي في مستشفى رينوزا للأمهات والأطفال في شمال شرق المكسيك إلى إنقاذ المرضى بعد أن غمرت المياه المستشفى بسبب الإعصار حنا الذي ضرب البلاد.

وسارع العاملون الطبيون داخل الطابق الأرضي الغارق إلى نقل المرضى، وبعضهم من حديثي الولادة، إلى الممرات والغرف في الطوابق العليا من المستشفى بعد أن ارتفع منسوب المياه بشكل كبير.

وقد خلفت الفيضانات بسبب الإعصار في رينوسا ومدينة مونتيري ستة أشخاص مفقودين على الأقل.

المصدر: أ.ب.