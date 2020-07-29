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الحج زمن الكورونا.. مشهد غير مألوف لطواف حجاج هذا العام وسط إجراءات احترازية

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بدأ الحجاج في مكة اليوم الأربعاء مناسك الحج في ظروف استثنائية، وفي ظل إجراءات وقائية غير مسبوقة يخيم عليها شبح فيروس كورونا.

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي مشهدا غير مألوفا للحجاج وهم يطوفون في صحن الكعبة بأعداد قليلة، مع الحفاظ على التباعد بين الحاج والآخر.

ويشارك نحو 10 آلاف أجنبي مقيم رسميا في السعودية في هذه المناسك التي تتواصل على مدى 5 أيام، مقارنة بنحو 2.5 مليون مسلم حضروا العام الماضي، بعد عملية اختيار قامت بها السلطات.

المصدر: وكالات

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