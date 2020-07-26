العراق.. انفجار يهز "معسكر الصقر" بمنطقة الدورة جنوبي بغداد (فيديو)

أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الأحد، بأن انفجارا هز "معسكر الصقر" بمنطقة الدورة جنوبي العاصمة بغداد.

وأضاف مراسلنا أن أصوات الانفجارات جدت داخل معسكر في منطقة الدورة جنوبي بغداد، مبينا أنه ناتج عن انفجار كدس عتاد أو مستودع عتاد حسب المعلومات الأولية.

وأفادت مصادر أمنية لـRT بأن "المعسكر الذي شهد أصوات الانفجارات هو "معسكر الصقر" بمنطقة الدورة جنوبي بغداد، والذي تتواجد فيه قوات الشرطة الاتحادية وقوات من الحشد الشعبي"، مبينا أن المعسكر تعرض في أوقات سابقة إلى قصف مجهول.

من جهته قال مصدر في الحشد الشعبي لـRT، إن المعسكر تعرض إلى القصف من طيران مجهول، مرجحا أن يكون أمريكيا.

المصدر: RT