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غرق مركبة مدرعة برمائية أثناء عبورها مضيق كيرتش

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غرقت مركبة مدرعة من نوع " بي أر دي إم-2"، أثناء عبورها مضيق كيرتش في إطار فعالية "إنزال كيرتش. طريق الشجاعة".

وأعلن السكرتير الصحفي لمنظمة "المجتمع التقني العسكري" أندري كونوف، أن الحادثة التي وقعت بسبب أحوال الطقس السيئة لم تؤد إلى أية إصابات، مشيرا إلى أن الرياح الجانبية القوية تسببت بموجة أدت إلى إغراق المركبة المدرعة.

وأضاف كونوف أن هذه الحادثة هي الأولى منذ 4 أعوام من إجراء فعالية "طريق الشجاعة"، واصفا إياها بأنها "استثنائية"، معربا عن أمله في أن يتم انتشال المركبة المدرعة من قاع المضيق في القريب العاجل.  

المصدر: وكالات

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