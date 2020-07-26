إطلاق نار خلال مظاهرة "الميليشيا السوداء" في الولايات المتحدة

أصيب 3 من أفراد ميليشيا مسلحة في حادث إطلاق نار غير مقصود خلال مسيرة بالسلاح في مدينة لويفيل الأمريكية يوم السبت.

وحسب وسائل الإعلام فإن مطلق النار هي عضو في الميليشيا المسلحة أطلقت النار عن طريق الخطأ.

واحتشد المئات من أفراد مجموعة "الميليشيا السوداء" بملابش سوداء حاملين بنادق نصف آلية وبنادق رشاشة، للتظاهر ضد عنف الشرطة والمطالبة بالعدالة في قضية برونا تايلور.

وقد قتلت برونا تايلور، امرأة من ذوي البشرة السوداء، في شقتها في لويفيل بولاية كنتاكي في 13 مارس، على أيدي ضباط الشرطة أثناء اقتحام شقتها، بعد الاشتباه بانتمائها لعصابة مخدرات.

المصدر: وكالات