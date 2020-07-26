احتجاج في بيروت بسبب سد!

احتشد عشرات المتظاهرين أمام مكاتب البنك الدولي وسط بيروت يوم السبت للتعبير عن رفضهم للمفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي بشأن موقع بناء سد بسري.

وحمل المتظاهرون لافتات تتضمن رسائل مثل: "أوقفوا تدمير مواقع التراث"، و"البنك الدولي يدمر أرضنا، أنقذوا بسري" معتقدين بأن السد سيؤثر على المواقع المحلية البيئية والأثرية.

وفرض صندوق النقد الدولي على الحكومة اللبنانية الموعد النهائي لاستئناف بناء مشروع سد بسري بعد تجميده في 17 أبريل 2020.

وقاد الناشطون حملة طويلة ضد المشروع الممول من البنك الدولي، والذي من شأنه أن يلحق أضرارا جمّة بوادي بسري والغابات الكثيفة والأراضي الزراعية، فضلاً عن عدد كبير من المواقع التراثية على حد قولهم. ويندرج السد ضمن مشروع تعزيز إمدادات المياه في لبنان الذي سيزود مياه الشرب الأساسية لمنطقة بيروت الكبرى.

المصدر: رابتلي