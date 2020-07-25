محاكاة "معركة بحرية" في بحر قزوين

نفذت سفن المدفعية الروسية "ماخاتشكالا" و"أستراخان" و"فولغودونسك" وقوارب المدفعية التابعة لأسطول بحر قزوين معركة قتالية مع سفن العدو المفترض، في إطار التحضيرات ليوم البحرية.

وستشارك أكثر من 40 وحدة من سفن الأسطول، وسفن الدعم والمعدات العسكرية، بما في ذلك سفن وقوارب المدفعية والمدفعية، وقارب مكافحة التخريب، والسفن الهيدروغرافية، وسفن كاسحات الألغام، وقوارب الإنزال، وقوارب الدوريات "رابتور"، في الاحتفال بيوم البحرية. وكذلك ناقلات الجنود المدرعة بي تي إر-82أ إم.

المصدر: وكالات